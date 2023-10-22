Узнать больше

Миллер: «Газпром» будет поставлять в Венгрию дополнительные объёмы газа

Короткая ссылка
«Газпром» по договорённости будет поставлять в Венгрию на постоянной основе дополнительные объёмы газа в ближайший осенне-зимний период. Об этом сообщил глава российской энергетической компании Алексей Миллер.
Миллер: «Газпром» будет поставлять в Венгрию дополнительные объёмы газа
  • Gettyimages.ru
  • © SergBob

В этом году компания уже дополнительно прокачала в Венгрию 1,3 млрд куб. м газа, сказал глава холдинга в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Значительные дополнительные объёмы на венгерский рынок. По этому году дополнительный объём уже составил 1,3 млрд куб. м газа. И у нас есть договорённость о том, что мы будем поставлять на постоянной основе дополнительные объёмы в осенне-зимний период предстоящей зимы», — цитирует Миллера ТАСС.

Как отмечал глава венгерского МИД Петер Сийярто, Европейский союз не имеет права диктовать Венгрии, как ей выстраивать энергетический баланс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить