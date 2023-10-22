Миллер: «Газпром» будет поставлять в Венгрию дополнительные объёмы газа

«Газпром» по договорённости будет поставлять в Венгрию на постоянной основе дополнительные объёмы газа в ближайший осенне-зимний период. Об этом сообщил глава российской энергетической компании Алексей Миллер.

В этом году компания уже дополнительно прокачала в Венгрию 1,3 млрд куб. м газа, сказал глава холдинга в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Значительные дополнительные объёмы на венгерский рынок. По этому году дополнительный объём уже составил 1,3 млрд куб. м газа. И у нас есть договорённость о том, что мы будем поставлять на постоянной основе дополнительные объёмы в осенне-зимний период предстоящей зимы», — цитирует Миллера ТАСС.

Как отмечал глава венгерского МИД Петер Сийярто, Европейский союз не имеет права диктовать Венгрии, как ей выстраивать энергетический баланс.