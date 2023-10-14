Сийярто: ЕС не может диктовать Венгрии, как ей выстраивать энергетический баланс
- РИА Новости
Об этом дипломат сказал в беседе с РИА Новости.
По словам Сийярто, в юго-восточной части Европы существует проблема с пропускной газотранспортной системой.
Он подчеркнул, что отсутствие решения этой проблемы приведёт к тому, что Европа не сможет принять большие объёмы газа.
По этой причине Венгрия запросила финансовой помощи у ЕС, однако Брюссель до сих пор не выделил необходимые средства.
«Поэтому моя позиция такова: у Брюсселя нет никакого права что-либо говорить о том, как Венгрия выстраивает свой энергетический баланс», — заключил он.
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия постоянно сталкивается с давлением из-за сотрудничества с Россией в энергетической сфере.