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Сийярто: ЕС не может диктовать Венгрии, как ей выстраивать энергетический баланс

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Глава венгерского МИД Петер Сийярто подчеркнул, что Европейский союз не имеет права диктовать Венгрии, как ей выстраивать энергетический баланс.
Сийярто: ЕС не может диктовать Венгрии, как ей выстраивать энергетический баланс
  • РИА Новости

Об этом дипломат сказал в беседе с РИА Новости.

По словам Сийярто, в юго-восточной части Европы существует проблема с пропускной газотранспортной системой.

Он подчеркнул, что отсутствие решения этой проблемы приведёт к тому, что Европа не сможет принять большие объёмы газа.

По этой причине Венгрия запросила финансовой помощи у ЕС, однако Брюссель до сих пор не выделил необходимые средства.

«Поэтому моя позиция такова: у Брюсселя нет никакого права что-либо говорить о том, как Венгрия выстраивает свой энергетический баланс», — заключил он.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия постоянно сталкивается с давлением из-за сотрудничества с Россией в энергетической сфере.

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