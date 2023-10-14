Сийярто: ЕС не может диктовать Венгрии, как ей выстраивать энергетический баланс

Глава венгерского МИД Петер Сийярто подчеркнул, что Европейский союз не имеет права диктовать Венгрии, как ей выстраивать энергетический баланс.

Об этом дипломат сказал в беседе с РИА Новости.

По словам Сийярто, в юго-восточной части Европы существует проблема с пропускной газотранспортной системой.

Он подчеркнул, что отсутствие решения этой проблемы приведёт к тому, что Европа не сможет принять большие объёмы газа.

По этой причине Венгрия запросила финансовой помощи у ЕС, однако Брюссель до сих пор не выделил необходимые средства.

«Поэтому моя позиция такова: у Брюсселя нет никакого права что-либо говорить о том, как Венгрия выстраивает свой энергетический баланс», — заключил он.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия постоянно сталкивается с давлением из-за сотрудничества с Россией в энергетической сфере.