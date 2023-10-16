Деловая активность в российском производственном секторе увеличивается в течение семи месяцев подряд. Это следует из данных S&P Global.

Цифры объясняются внутренним спросом в России. Занятость в реальном секторе растёт самыми быстрыми темпами за последние 23 года, отмечает РИА Новости.

Кроме того, российская экономика уверенно адаптируется к санкциям, процесс идёт быстрее, чем предполагалось.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что попытки изоляции России потерпели крах, потому что Москва выступает за формирование многополярного и справедливого мироустройства.

Также он сообщил, что порой удивляется происходящему в сфере экономики в Европе: страны ЕС отказались от российских энергоносителей, в результате чего европейская экономика находится на околонулевой отметке.