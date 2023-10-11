Белоусов: введённые президентом меры понизят возможность для валютных спекуляций

Указ о продаже валютной выручки экспортёров направлен на то, чтобы создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Также эти меры помогут снизить возможность для валютных спекуляций.

«Рассчитываем, что вводимые обязательства по продаже валютной выручки не станут обременительны для добросовестных участников рынка», — сказал Белоусов, слова которого приводит пресс-служба правительства.

11 октября Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России сроком на полгода для стабилизации курса вводится обязательная продажа валютной выручки экспортёров.

Для этого в отдельные российские компании будут введены представители Росфинмониторинга.

Указ затронет 43 группы компаний, которые относятся к отраслям топливно-энергетического комплекса, чёрной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства.