Белоусов: введённые президентом меры понизят возможность для валютных спекуляций
Также эти меры помогут снизить возможность для валютных спекуляций.
«Рассчитываем, что вводимые обязательства по продаже валютной выручки не станут обременительны для добросовестных участников рынка», — сказал Белоусов, слова которого приводит пресс-служба правительства.
11 октября Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России сроком на полгода для стабилизации курса вводится обязательная продажа валютной выручки экспортёров.
Для этого в отдельные российские компании будут введены представители Росфинмониторинга.
Указ затронет 43 группы компаний, которые относятся к отраслям топливно-энергетического комплекса, чёрной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства.