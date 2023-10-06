Кабмин России разрешил трубопроводный экспорт дизтоплива для ряда производителей
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Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина.
«Правительством сняты ограничения на экспорт дизельного топлива... при условии, что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от произведённого дизельного топлива», — говорится в сообщении.
Ранее нефтяники поддержали предложения Минэнерго и Минфина по введению заградительных пошлин для отдельных категорий экспортёров топлива, сообщило правительство России.
По словам российского вице-премьера Александра Новака, в России наблюдается значительное снижение оптовых цен на топливо почти во всех регионах.