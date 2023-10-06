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Кабмин России разрешил трубопроводный экспорт дизтоплива для ряда производителей

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Правительство России разрешило экспорт дизельного топлива по трубопроводам для производителей, которые поставляют на внутренний рынок не менее 50% произведённой продукции.
Кабмин России разрешил трубопроводный экспорт дизтоплива для ряда производителей
  • Gettyimages.ru
  • © Steve Chenn

Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина.

«Правительством сняты ограничения на экспорт дизельного топлива... при условии, что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от произведённого дизельного топлива», — говорится в сообщении.

Ранее нефтяники поддержали предложения Минэнерго и Минфина по введению заградительных пошлин для отдельных категорий экспортёров топлива, сообщило правительство России.

По словам российского вице-премьера Александра Новака, в России наблюдается значительное снижение оптовых цен на топливо почти во всех регионах.

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