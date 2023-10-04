Новак заявил о снижении оптовых цен на топливо почти во всех регионах России

Российский вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о значительном снижении оптовых цен на топливо почти во всех регионах России.

По его словам, снижение цен стало результатом в том числе запрета на экспорт бензина и дизельного топлива.

«Что немаловажно, это снижение сейчас транслировалось уже на мелкооптовые базы, на нефтебазы, откуда берут поставщики, например, сельхозтоваропроизводители закупают нефтепродукты. И таким образом, мы наблюдаем почти во всех субъектах России значительное снижение оптовых цен на нефтепродукты», — цитирует его ТАСС.

Ранее российское правительство приняло решение о введении временного ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива из России.

Новак отмечал, что запрет на экспорт топлива продлится до стабилизации российского внутреннего рынка.