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Новак заявил о снижении оптовых цен на топливо почти во всех регионах России

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Российский вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о значительном снижении оптовых цен на топливо почти во всех регионах России.
Новак заявил о снижении оптовых цен на топливо почти во всех регионах России
  • РИА Новости

По его словам, снижение цен стало результатом в том числе запрета на экспорт бензина и дизельного топлива.

«Что немаловажно, это снижение сейчас транслировалось уже на мелкооптовые базы, на нефтебазы, откуда берут поставщики, например, сельхозтоваропроизводители закупают нефтепродукты. И таким образом, мы наблюдаем почти во всех субъектах России значительное снижение оптовых цен на нефтепродукты», — цитирует его ТАСС.

Ранее российское правительство приняло решение о введении временного ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива из России.

Новак отмечал, что запрет на экспорт топлива продлится до стабилизации российского внутреннего рынка.

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