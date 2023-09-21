Правительство временно ограничило экспорт бензина и дизеля из России
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
«Правительство ввело временное ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка», — говорится в сообщении.
Как отметили в правительстве, решение приведёт к насыщению рынка топлива в России, что позволит снизить цены для потребителей.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что российское правительство работает над тем, чтобы сбалансировать цены на оптовом рынке топлива.