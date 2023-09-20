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Новак: правительство России балансирует цены на оптовом рынке топлива

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Вице-премьер России Александр Новак заявил, что российское правительство работает над тем, чтобы сбалансировать цены на оптовом рынке топлива.
Новак: правительство России балансирует цены на оптовом рынке топлива
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

По словам Новака, основной задачей в данный момент является удержание цен на топливо на стабильном уровне. 

Он отметил, что нефтяным компаниям удаётся справиться с этим.

«Поэтому мы занимаемся тем, чтобы сбалансировать оптовый рынок, и вы видите, что в последние две торговые сессии цены на бензин упали достаточно прилично, процента на четыре», — цитирует его Интерфакс. 

Новак также добавил, что при необходимости правительство готово принять кардинальные решения.

Ранее Новак заявил, что на данный момент в России нет дефицита топлива.

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