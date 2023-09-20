Новак: правительство России балансирует цены на оптовом рынке топлива
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- © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool
По словам Новака, основной задачей в данный момент является удержание цен на топливо на стабильном уровне.
Он отметил, что нефтяным компаниям удаётся справиться с этим.
«Поэтому мы занимаемся тем, чтобы сбалансировать оптовый рынок, и вы видите, что в последние две торговые сессии цены на бензин упали достаточно прилично, процента на четыре», — цитирует его Интерфакс.
Новак также добавил, что при необходимости правительство готово принять кардинальные решения.
Ранее Новак заявил, что на данный момент в России нет дефицита топлива.