Новак: правительство России балансирует цены на оптовом рынке топлива

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что российское правительство работает над тем, чтобы сбалансировать цены на оптовом рынке топлива.

По словам Новака, основной задачей в данный момент является удержание цен на топливо на стабильном уровне.

Он отметил, что нефтяным компаниям удаётся справиться с этим.

«Поэтому мы занимаемся тем, чтобы сбалансировать оптовый рынок, и вы видите, что в последние две торговые сессии цены на бензин упали достаточно прилично, процента на четыре», — цитирует его Интерфакс.

Новак также добавил, что при необходимости правительство готово принять кардинальные решения.

Ранее Новак заявил, что на данный момент в России нет дефицита топлива.