Нефтяники поддержали идею о заградительных пошлинах для ряда экспортёров топлива
- РИА Новости
«Участники совещания поддержали подготовленные Минэнерго и Минфином меры стабилизации внутреннего рынка топлива по введению заградительных пошлин для отдельных категорий экспортёров», — приводит РИА Новости сообщение кабмина.
Отмечается, что данные меры сохранят экспорт только для добросовестных производителей и закроют возможности для серого экспорта.
Ранее российское правительство приняло решение о введении временного ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива из России.