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Нефтяники поддержали идею о заградительных пошлинах для ряда экспортёров топлива

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Нефтяники поддержали предложения Минэнерго и Минфина по введению заградительных пошлин для отдельных категорий экспортёров топлива, сообщило правительство России.
Нефтяники поддержали идею о заградительных пошлинах для ряда экспортёров топлива
  • РИА Новости

«Участники совещания поддержали подготовленные Минэнерго и Минфином меры стабилизации внутреннего рынка топлива по введению заградительных пошлин для отдельных категорий экспортёров», — приводит РИА Новости сообщение кабмина.

Отмечается, что данные меры сохранят экспорт только для добросовестных производителей и закроют возможности для серого экспорта.

Ранее российское правительство приняло решение о введении временного ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива из России.

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