Австрийская Mondi досрочно завершила продажу последнего актива в России

Австрийская группа Mondi объявила о досрочном завершении сделки по продаже последнего актива в России — АО «Монди Сыктывкарский ЛПК».

Об этом говорится на сайте компании.

В сентябре Mondi объявила о заключении соглашения о продаже своего последнего предприятия в России.

«Mondi рада подтвердить, что закрытие было ускорено и продажа уже завершена. Таким образом, Mondi завершила свой выход из России», — говорится в релизе.

Отмечается, что компания получила в рамках сделки 57 млрд рублей, оставшаяся сумма в 23 млрд рублей будет выплачена в ноябре и декабре текущего года.

В августе сообщалось, что Mondi намерена продать своё предприятие «Монди Сыктывкар» с двумя дочерними структурами за 95 млрд рублей (около €1,5 млрд) компании Augment Investments Limited, контрольный пакет акций которой принадлежит Виктору Харитонину.