Австрийская Mondi намерена продать своё предприятие в Сыктывкаре за €1,5 млрд
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Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на сообщение компании.
Отмечается, что сделка состоится в случае одобрения правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями и антимонопольных согласований.
Ранее американская компания по производству подъёмного оборудования Otis приняла решение продать бизнес в России.
Также СМИ сообщали, что польский производитель мороженых овощей, фруктов и ягод Hortex продал свой российский бизнес поставщику рыбы «Агама».