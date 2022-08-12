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Австрийская Mondi намерена продать своё предприятие в Сыктывкаре за €1,5 млрд

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Австрийская группа Mondi намерена продать своё предприятие «Монди Сыктывкар» с двумя дочерними структурами за 95 млрд рублей (около €1,5 млрд) компании Augment Investments Limited, контрольный пакет акций которой принадлежит Виктору Харитонину.
Австрийская Mondi намерена продать своё предприятие в Сыктывкаре за €1,5 млрд
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что сделка состоится в случае одобрения правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями и антимонопольных согласований.

Ранее американская компания по производству подъёмного оборудования Otis приняла решение продать бизнес в России.

Также СМИ сообщали, что польский производитель мороженых овощей, фруктов и ягод Hortex продал свой российский бизнес поставщику рыбы «Агама».

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