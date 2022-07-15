«Ъ»: польский производитель мороженых овощей Hortex продал российский бизнес
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По данным издания, в частности, Hortex передал «Агаме» 100% долей в своей операционной компании в России «Ортика фрозен фудс».
При этом в компаниях Hortex и «Агама» не прокомментировали ситуацию.
Газета отмечает, что данные о сделке ей также ранее подтвердил источник.
Ранее РБК сообщил, что бизнес сети кофеен Starbucks в России купят ресторатор Антон Пинский, певец Тимур Юнусов (Тимати) и холдинговая компания «Синдика».