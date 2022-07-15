«Ъ»: польский производитель мороженых овощей Hortex продал российский бизнес

Польский производитель мороженых овощей, фруктов и ягод Hortex продал свой российский бизнес поставщику рыбы «Агама». Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующую запись в реестре ЕГРЮЛ, которая появилась 11 июля.

По данным издания, в частности, Hortex передал «Агаме» 100% долей в своей операционной компании в России «Ортика фрозен фудс».

При этом в компаниях Hortex и «Агама» не прокомментировали ситуацию.

Газета отмечает, что данные о сделке ей также ранее подтвердил источник.

Ранее РБК сообщил, что бизнес сети кофеен Starbucks в России купят ресторатор Антон Пинский, певец Тимур Юнусов (Тимати) и холдинговая компания «Синдика».