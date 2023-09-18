Австрийская Mondi объявила о продаже последнего актива в России

Австрийская группа Mondi объявила о продаже своего последнего актива в России — АО «Монди Сыктывкарский ЛПК».

Об этом говорится в официальном сообщении группы.

«Компания Mondi объявляет о заключении соглашения о продаже своего последнего предприятия в России — акционерного общества «Монди Сыктывкарский ЛПК» компании Sezar Invest LLC за денежное вознаграждение в размере 80 млрд рублей», — указано в сообщении.

В августе сообщалось, что Mondi намерена продать своё предприятие «Монди Сыктывкар» с двумя дочерними структурами за 95 млрд рублей (около €1,5 млрд) компании Augment Investments Limited, контрольный пакет акций которой принадлежит Виктору Харитонину.