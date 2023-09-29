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Минсельхоз: урожай ржи в России удовлетворит потребности производителей хлеба

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Ожидаемого урожая ржи в России в 2 млн т будет достаточно для удовлетворения потребности производителей муки и хлеба, заявил Минсельхоз.
Минсельхоз: урожай ржи в России удовлетворит потребности производителей хлеба
  • РИА Новости

«Площадь посевов ржи находится на среднем многолетнем уровне. Ожидаемый урожай — порядка 2 млн т. Импорт данной культуры в страну минимален», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Там подчеркнули, что цены на продовольственную рожь сейчас на 7,3% ниже по сравнению с уровнем прошлого года.

Кроме того, производство ржаной муки в 2023 году показывает положительную динамику — за 8 месяцев 2023 года оно выросло на 2,5%, отмечает агентство.

Президент Союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко ранее отметил, что в России урожай ржи в 2023 году составит 1,8 млн т, есть вероятность, что в результате ржаного хлеба может быть выпущено меньше, чем обычно.

Он напомнил, что бородинский хлеб стоит дороже высококачественных сортов пшеничного хлеба за счёт стоимости сырья.

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