Россельхознадзор может ограничить импорт рыбопродукции из Японии
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«Учитывая возможные риски радиационного загрязнения продукции, Россельхознадзор рассматривает возможность присоединения к китайским ограничениям на поставки рыбопродукции из Японии», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Вместе с этим подчёркивается, что окончательное решение по данному вопросу будет принято после переговоров с японской стороной.
Ведомство также добавило, что в России отсутствуют утверждённые методики определения трития в продукции водного промысла.
Ранее Китай ввёл запрет на импорт всех морепродуктов из Японии после решения Токио начать сброс обработанной радиоактивной воды с атомной электростанции «Фукусима-1».