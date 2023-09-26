Россельхознадзор может ограничить импорт рыбопродукции из Японии

В Россельхознадзоре заявили об изучении вопроса, касающегося запрета поставок рыбной продукции из Японии.

«Учитывая возможные риски радиационного загрязнения продукции, Россельхознадзор рассматривает возможность присоединения к китайским ограничениям на поставки рыбопродукции из Японии», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Вместе с этим подчёркивается, что окончательное решение по данному вопросу будет принято после переговоров с японской стороной.

Ведомство также добавило, что в России отсутствуют утверждённые методики определения трития в продукции водного промысла.

Ранее Китай ввёл запрет на импорт всех морепродуктов из Японии после решения Токио начать сброс обработанной радиоактивной воды с атомной электростанции «Фукусима-1».