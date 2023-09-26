Узнать больше

Россельхознадзор может ограничить импорт рыбопродукции из Японии

Короткая ссылка
В Россельхознадзоре заявили об изучении вопроса, касающегося запрета поставок рыбной продукции из Японии.
Россельхознадзор может ограничить импорт рыбопродукции из Японии
  • Gettyimages.ru
  • © AwaylGl

«Учитывая возможные риски радиационного загрязнения продукции, Россельхознадзор рассматривает возможность присоединения к китайским ограничениям на поставки рыбопродукции из Японии», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Вместе с этим подчёркивается, что окончательное решение по данному вопросу будет принято после переговоров с японской стороной.

Ведомство также добавило, что в России отсутствуют утверждённые методики определения трития в продукции водного промысла.

Ранее Китай ввёл запрет на импорт всех морепродуктов из Японии после решения Токио начать сброс обработанной радиоактивной воды с атомной электростанции «Фукусима-1».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить