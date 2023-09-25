Собянин: участники МИК получили 19,8 тысячи патентов на изобретения в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на личный блог мэра.
«Московский инновационный кластер стал удобной платформой для разработки новых технологий, поиска партнёров и сотрудничества между крупными корпорациями, малым и средним бизнесом, образовательными и научными учреждениями, институтами развития», — отметил Собянин.
В состав МИК вошли более 35 тыс. организаций из Москвы и 81 региона России. Для участников кластера действует целая экосистема охраны и коммерциализации прав на интеллектуальную собственность, привлечения инвестиций и получения льгот от московского правительства.
Ранее сообщалось, что Московский инновационный кластер (МИК) запустил проект по упрощению процесса регистрации интеллектуальных прав для разработчиков.