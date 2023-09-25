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Собянин: участники МИК получили 19,8 тысячи патентов на изобретения в 2023 году

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что около 16 тыс. патентов на свои изобретения получили участники Московского инновационного кластера (МИК) в 2022 году. А с начала текущего года число патентов уже выросло на 23,8% и превысило 19,8 тыс.
Собянин: участники МИК получили 19,8 тысячи патентов на изобретения в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на личный блог мэра.

«Московский инновационный кластер стал удобной платформой для разработки новых технологий, поиска партнёров и сотрудничества между крупными корпорациями, малым и средним бизнесом, образовательными и научными учреждениями, институтами развития», — отметил Собянин.

В состав МИК вошли более 35 тыс. организаций из Москвы и 81 региона России. Для участников кластера действует целая экосистема охраны и коммерциализации прав на интеллектуальную собственность, привлечения инвестиций и получения льгот от московского правительства.

Ранее сообщалось, что Московский инновационный кластер (МИК) запустил проект по упрощению процесса регистрации интеллектуальных прав для разработчиков.

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