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МИК запустил проект по упрощению процесса регистрации интеллектуальных прав для разработчиков

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Московский инновационный кластер (МИК) поможет столичным учёным и образовательным организациям коммерциализировать разработки.
МИК запустил проект по упрощению процесса регистрации интеллектуальных прав для разработчиков

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) и МИК подписали соглашение, в рамках которого запущена пилотная программа на базе блокчейн-инфраструктуры РЦИС.РФ и платформы i.moscow. Она упрощает оформление прав на интеллектуальную собственность, а также позволяет провести оценку рыночной стоимости разработки.

Собранные портфели интеллектуальных прав будут ликвидным экономическим активом организаций, их разместят на цифровых платформах оборота прав, которые входят в блокчейн-инфраструктуру РЦИС.РФ.

В Сети уже зарегистрировано более 2,6 млн объектов интеллектуальной собственности из разных сфер.

Ранее сообщалось, что Московский инновационный кластер открыл набор заявок на бесплатный курс «Патентная стратегия и патентование».

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