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МИК проведёт курс по защите интеллектуальных прав для столичных предпринимателей

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Московский инновационный кластер (МИК) открыл набор заявок на бесплатный курс «Патентная стратегия и патентование».
МИК проведёт курс по защите интеллектуальных прав для столичных предпринимателей
  • Gettyimages.ru

Цель курса — обучить начинающих предпринимателей правилам управления интеллектуальной собственностью, чтобы они могли защитить свои интеллектуальные права на внутреннем и внешнем рынках, передаёт НТВ.

«В рамках курса эксперты расскажут, как эффективно проводить инвентаризацию активов, лицензировать и монетизировать разработки», — приводятся слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Выпускники курса получат удостоверение государственного образца о повышении квалификации.

Ранее радио «Комсомольская правда» передавало, что на выставке «Иннопром» представили турбины, способные вырабатывать электричество из отходов предприятия.

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