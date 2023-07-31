МИК проведёт курс по защите интеллектуальных прав для столичных предпринимателей

Московский инновационный кластер (МИК) открыл набор заявок на бесплатный курс «Патентная стратегия и патентование».

Цель курса — обучить начинающих предпринимателей правилам управления интеллектуальной собственностью, чтобы они могли защитить свои интеллектуальные права на внутреннем и внешнем рынках, передаёт НТВ.

«В рамках курса эксперты расскажут, как эффективно проводить инвентаризацию активов, лицензировать и монетизировать разработки», — приводятся слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Выпускники курса получат удостоверение государственного образца о повышении квалификации.

Ранее радио «Комсомольская правда» передавало, что на выставке «Иннопром» представили турбины, способные вырабатывать электричество из отходов предприятия.