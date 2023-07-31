МИК проведёт курс по защите интеллектуальных прав для столичных предпринимателей
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Цель курса — обучить начинающих предпринимателей правилам управления интеллектуальной собственностью, чтобы они могли защитить свои интеллектуальные права на внутреннем и внешнем рынках, передаёт НТВ.
«В рамках курса эксперты расскажут, как эффективно проводить инвентаризацию активов, лицензировать и монетизировать разработки», — приводятся слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.
Выпускники курса получат удостоверение государственного образца о повышении квалификации.
Ранее радио «Комсомольская правда» передавало, что на выставке «Иннопром» представили турбины, способные вырабатывать электричество из отходов предприятия.