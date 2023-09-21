В России с октября вводятся гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля

Российское правительство с 1 октября и до конца 2024 года вводит гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка.

Об этом сообщается на сайте кабмина.

«С 1 октября в России начнут действовать гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля», — отмечается в заявлении.

Размер пошлины по широкому кругу товаров будет на уровне 4—7%, при этом для удобрений она будет достигать 10%. Вместе с этим добавляется, что при курсе доллара в 80 рублей и ниже пошлина будет нулевой.

Ранее российское правительство приняло решение о введении временного ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива из России.