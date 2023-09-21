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Экспорт IT-технологий в нефтегазовой отрасли обсудили на форуме TNF в Тюмени

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В Тюмени в рамках Промышленно-энергетического форума TNF-2023 во вторник, 19 сентября, обсудили вопросы экспорта IT-решений для нефтегазовой отрасли.
Экспорт IT-технологий в нефтегазовой отрасли обсудили на форуме TNF в Тюмени
  • Gettyimages.ru
  • © Monty Rakusen

Обсуждение провели участники дискуссионного клуба «О чём спорят CDO, CDTO и все, кто продолжает делать ЭТО. Экспорт российских технологий и оборудования для нефтегазовых компаний», сообщает Тюменская область сегодня.

Эксперты отрасли, в частности, обсудили опыт поставок отечественного программного обеспечения (ПО) для нефтегазовой сферы за рубеж, а также проблемы, возникающие при импортозамещении, и необходимость помощи от государства.

Также рассмотрели тему конкурентоспособности российского оборудования за рубежом и наличие спроса на него в странах СНГ, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Ранее сообщалось об утверждении архитектуры деловой программы VI Международного форума «Российская энергетическая неделя — 2023», который состоится в ЦВЗ «Манеж» в Москве с 11 по 13 октября.

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