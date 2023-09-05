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Стала известна деловая программа Российской энергетической недели — 2023

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Утверждена архитектура деловой программы VI Международного форума «Российская энергетическая неделя — 2023», который состоится в ЦВЗ «Манеж» в Москве с 11 по 13 октября.
Стала известна деловая программа Российской энергетической недели — 2023
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Центральная тема РЭН — «Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее», говорится в пресс-релизе Росконгресса.

Деловая программа форума включает более 30 мероприятий, разбитых на тематические блоки: «Международная повестка», «Устойчивое развитие и климат», «Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация» и «Развитие отраслей ТЭК».

В нулевой день РЭН состоится научно-практическая конференция «Территория энергетического диалога».

В рамках основной программы форума также пройдёт ряд мероприятий: деловой завтрак, посвящённый вопросам развития биржевой магистрали для ТЭК, вручение международной премии «Глобальная энергия» и награждение победителей журналистской международной премии «Энергия пера». Завершится Российская энергетическая неделя традиционным Молодёжным днём.

Организаторы форума: Фонд Росконгресс, Министерство энергетики России при поддержке правительства Москвы.

В июле зампред правительства России Александр Новак провёл третье заседание оргкомитета по подготовке и проведению Международного форума «Российская энергетическая неделя».

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