Новак провёл заседание оргкомитета по подготовке Российской энергетической недели

Зампред правительства России Александр Новак провёл третье заседание оргкомитета по подготовке и проведению Международного форума «Российская энергетическая неделя», который состоится 11—13 октября 2023 года в Москве.

Участники обсудили темы деловой программы, организацию выставочной экспозиции, состав спикеров и приглашённых лиц, подготовку города и городской инфраструктуры. Отдельное внимание уделено молодёжному дню.

Темой РЭН станет «Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее».

«Мы хотим продемонстрировать открытость России к сотрудничеству в области ТЭК с представителями других стран в новых геополитических условиях, а также подчеркнуть направленность на использование цифровых и других современных технологий в энергетической сфере», — сказал Новак.

По его словам, отдельное внимание в деловой программе будет уделено развитию и использованию в энергетике искусственного интеллекта.

«Мы видим большой международный интерес к событию. В настоящий момент прорабатывается участие высокопоставленных гостей из зарубежных стран. Уверен, что РЭН по традиции соберёт ведущих экспертов отрасли и представителей нового поколения в энергетической сфере и позволит в привычном формате обсудить ключевые вопросы развития мирового ТЭК», — отметил, со своей стороны, советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков.

В рамках деловой программы пройдут не только панельные сессии, но и торжественное награждение лауреатов премии «Глобальная энергия».