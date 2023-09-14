Welt: СВО на Украине ускорила темпы дедолларизации в десять раз
- РИА Новости
«Падение значительно ускорилось до темпов, в десять раз превышающих те, что наблюдались в предыдущие 15 лет», — цитирует его слова РИА Новости.
Он также уточнил, что главным событием стало решение США заморозить долларовые резервы России.
«Это вызвало страх и беспокойство не только в Пекине, но и в других развивающихся странах», — объяснил экономист.
Ранее директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев рассказал в интервью РИА Новости, что дедолларизация экономических связей России и Китая уже состоялась.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что 90% торгового оборота ЕАЭС в 2023 году будет в национальных валютах.
Также отмечалось, что роль доллара постепенно будет становиться всё менее заметной.