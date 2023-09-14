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Welt: СВО на Украине ускорила темпы дедолларизации в десять раз

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Бывший глава отдела исследований инвестиционного банка Morgan Stanley и экс-экономист Международного валютного фонда (МВФ) Стивен Йен в интервью газете Die Welt заявил, что с начала военной спецоперации России на Украине темпы дедолларизации увеличились в десять раз по сравнению с показателями за предыдущие 15 лет.
Welt: СВО на Украине ускорила темпы дедолларизации в десять раз
  • РИА Новости

«Падение значительно ускорилось до темпов, в десять раз превышающих те, что наблюдались в предыдущие 15 лет», — цитирует его слова РИА Новости.

Он также уточнил, что главным событием стало решение США заморозить долларовые резервы России.

«Это вызвало страх и беспокойство не только в Пекине, но и в других развивающихся странах», — объяснил экономист.

Ранее директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев рассказал в интервью РИА Новости, что дедолларизация экономических связей России и Китая уже состоялась.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что 90% торгового оборота ЕАЭС в 2023 году будет в национальных валютах.

Также отмечалось, что роль доллара постепенно будет становиться всё менее заметной.

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