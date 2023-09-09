Дипломат Зиновьев: дедолларизация в расчётах между Россией и КНР уже произошла
По его словам, более 80% расчётов между странами производится в национальных валютах.
«Доля национальных валют в российско-китайских расчётах растёт крайне быстрыми темпами», — сказал Зиновьев.
При этом он отметил, что в начале 2022 года она составляла порядка 25%, а сегодня уже свыше 80%.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что 90% торгового оборота ЕАЭС в 2023 году будет в национальных валютах.
Также отмечалось, что роль доллара постепенно будет становиться всё менее заметной.