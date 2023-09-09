Дипломат Зиновьев: дедолларизация в расчётах между Россией и КНР уже произошла

Директор первого департамента Азии МИД Георгий Зиновьев рассказал в интервью РИА Новости, что дедолларизация экономических связей России и Китая уже состоялась.

По его словам, более 80% расчётов между странами производится в национальных валютах.

«Доля национальных валют в российско-китайских расчётах растёт крайне быстрыми темпами», — сказал Зиновьев.

При этом он отметил, что в начале 2022 года она составляла порядка 25%, а сегодня уже свыше 80%.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что 90% торгового оборота ЕАЭС в 2023 году будет в национальных валютах.

Также отмечалось, что роль доллара постепенно будет становиться всё менее заметной.