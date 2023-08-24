Аналитик Деев: роль доллара постепенно будет становиться всё менее заметной

Артём Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets, заявил в беседе с RT, что страны БРИКС частично перешли на взаиморасчёт в нацвалютах при торговле друг с другом, кроме того, обсуждаются варианты создания собственной универсальной расчётной единицы, поэтому, по его прогнозу через 10—15 лет гегемония доллара может полностью сойти на нет.

Как отметил Деев, за счёт активно развивающейся торговли внутри блока экономики стран — участниц БРИКС получили заметный драйвер роста.

«Итог — доля БРИКС в мировом ВВП превысила 30% и фактически они обогнали по этому показателю страны G7. Китай и так был сильнейшей экономикой БРИКС, а за последние несколько лет его ВВП возрастал дважды. В Индии и Бразилии развитие ещё более заметно и составляет 75%», — рассказал эксперт.

По его словам, суммарный экспорт стран-участниц составляет порядка $260 млрд, это второе место после США.

Включение ещё нескольких стран из Азии, Африки и Латинской Америки откроет новый потенциал для внутренней торговли, подчеркнул собеседник RT.

«Для России это станет несомненным плюсом: ведь нам нужны новые рынки сбыта. Да и странам той же Северной Африки нужны стабильные поставки зерна, чтобы избежать гуманитарного кризиса — и Россия готова помочь в этом, тогда как Запад делать это не спешит, что показали результаты зерновой сделки. Так что для мировой экономики это будет означать передел рынков, особенно в следующих сферах: сырьевая, продовольственная, фармацевтическая и IT», — пояснил специалист.

Роль доллара же, по прогнозу Деева, постепенно будет становиться всё менее заметной.

«Страны БРИКС и так уже частично перешли на взаиморасчёт в нацвалютах при торговле друг с другом. Сейчас же активно обсуждаются варианты создания собственной универсальной расчётной единицы. По опыту создания евро можно предположить, что на формирование и укрепление новой валюты уйдёт порядка семи лет. И, соответственно, через 10—15 лет гегемония доллара, как мировой валюты, может полностью сойти на нет», — заключил он.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT рассказал о важности расширения БРИКС.