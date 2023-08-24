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Аналитик Деев: роль доллара постепенно будет становиться всё менее заметной

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Анастасия Румянцева
Артём Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets, заявил в беседе с RT, что страны БРИКС частично перешли на взаиморасчёт в нацвалютах при торговле друг с другом, кроме того, обсуждаются варианты создания собственной универсальной расчётной единицы, поэтому, по его прогнозу через 10—15 лет гегемония доллара может полностью сойти на нет.
Аналитик Деев: роль доллара постепенно будет становиться всё менее заметной
  • Gettyimages.ru

Как отметил Деев, за счёт активно развивающейся торговли внутри блока экономики стран — участниц БРИКС получили заметный драйвер роста.

«Итог — доля БРИКС в мировом ВВП превысила 30% и фактически они обогнали по этому показателю страны G7. Китай и так был сильнейшей экономикой БРИКС, а за последние несколько лет его ВВП возрастал дважды. В Индии и Бразилии развитие ещё более заметно и составляет 75%», — рассказал эксперт. 

По его словам, суммарный экспорт стран-участниц составляет порядка $260 млрд, это второе место после США.

Включение ещё нескольких стран из Азии, Африки и Латинской Америки откроет новый потенциал для внутренней торговли, подчеркнул собеседник RT. 

«Для России это станет несомненным плюсом: ведь нам нужны новые рынки сбыта. Да и странам той же Северной Африки нужны стабильные поставки зерна, чтобы избежать гуманитарного кризиса — и Россия готова помочь в этом, тогда как Запад делать это не спешит, что показали результаты зерновой сделки. Так что для мировой экономики это будет означать передел рынков, особенно в следующих сферах: сырьевая, продовольственная, фармацевтическая и IT», — пояснил специалист. 

Роль доллара же, по прогнозу Деева, постепенно будет становиться всё менее заметной.

«Страны БРИКС и так уже частично перешли на взаиморасчёт в нацвалютах при торговле друг с другом. Сейчас же активно обсуждаются варианты создания собственной универсальной расчётной единицы. По опыту создания евро можно предположить, что на формирование и укрепление новой валюты уйдёт порядка семи лет. И, соответственно, через 10—15 лет гегемония доллара, как мировой валюты, может полностью сойти на нет», — заключил он. 

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT рассказал о важности расширения БРИКС.

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