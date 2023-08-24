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Сенатор Цеков: БРИКС стало очень привлекательным для других стран

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Анастасия Белоусова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT рассказал о важности расширения организации БРИКС.
Сенатор Цеков: БРИКС стало очень привлекательным для других стран
  • РИА Новости

«Я считаю, что это очень важное и хорошее событие для всего мирового сообщества. Мы наблюдаем, как происходит интеграция стран без непосредственного участия США. Раньше все эти образования происходили по инициативе США или с участием США. Впервые удалось создать такую авторитетную организацию, которая умеет находить общий язык по сложным вопросам в мировом сообществе», — отметил Цеков.

По его словам, своей деятельностью БРИКС стало «очень привлекательным для других стран».

«То, что множество стран желает вступить в БРИКС и что БРИКС приняло решение о расширении состава, свидетельствует о том, что у организации есть очень большое будущее», — считает он.

Ранее генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, член Делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев заявил, что расширение БРИКС+ является важнейшим шагом для увеличения взаимных инвестиций стран-участниц.

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