Сенатор Цеков: БРИКС стало очень привлекательным для других стран

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT рассказал о важности расширения организации БРИКС.

«Я считаю, что это очень важное и хорошее событие для всего мирового сообщества. Мы наблюдаем, как происходит интеграция стран без непосредственного участия США. Раньше все эти образования происходили по инициативе США или с участием США. Впервые удалось создать такую авторитетную организацию, которая умеет находить общий язык по сложным вопросам в мировом сообществе», — отметил Цеков.

По его словам, своей деятельностью БРИКС стало «очень привлекательным для других стран».

«То, что множество стран желает вступить в БРИКС и что БРИКС приняло решение о расширении состава, свидетельствует о том, что у организации есть очень большое будущее», — считает он.

Ранее генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, член Делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев заявил, что расширение БРИКС+ является важнейшим шагом для увеличения взаимных инвестиций стран-участниц.