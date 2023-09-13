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Греф не рекомендовал хранить сбережения в твёрдой валюте

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Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не рекомендует хранить сбережения в твёрдых валютах в связи с отсутствием доходности по ним.

«Наверное, сейчас бы я не рекомендовал хранить в твёрдых валютах, потому что они не дают никакой доходности», — приводит РИА Новости слова Грефа в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что на рынке есть рублёвые облигации и сейчас уникальный момент, чтобы выйти из долларов США и евро.

По его словам, лучше всего инвестировать в акции.

Ранее российский президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что непреодолимых проблем с курсом рубля нет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что в настоящий момент дедолларизация является реальностью, так как доллар стал проблемной валютой.

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