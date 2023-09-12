Российский президент Владимир Путин заявил, что непреодолимых проблем с курсом рубля нет.

Об этом он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Глава государства отметил, что данный вопрос требует кропотливого исследования со стороны финансовых властей, в том числе Центробанка и правительства России.

«Но в целом я не думаю, что здесь совсем непреодолимые проблемы и сложности», — сказал Путин.

Также Путин заявил, что правительство России пока не видит необходимости в росте налогов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что в настоящий момент дедолларизация является реальностью, так как доллар стал проблемной валютой.