Узнать больше

Путин заявил, что непреодолимых проблем с курсом рубля нет

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин заявил, что непреодолимых проблем с курсом рубля нет.
Путин заявил, что непреодолимых проблем с курсом рубля нет
  • Gettyimages.ru
  • © Valeriya

Об этом он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Глава государства отметил, что данный вопрос требует кропотливого исследования со стороны финансовых властей, в том числе Центробанка и правительства России.

«Но в целом я не думаю, что здесь совсем непреодолимые проблемы и сложности», — сказал Путин.

Также Путин заявил, что правительство России пока не видит необходимости в росте налогов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что в настоящий момент дедолларизация является реальностью, так как доллар стал проблемной валютой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить