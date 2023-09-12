Глава Сбербанка Греф назвал нынешний курс рубля неоправданно заниженным

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1» назвал курс рубля неоправданно заниженным.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, согласно анализу, справедливый курс должен быть на уровне 80—85 рублей.

Греф уточнил, что при определённых шагах со стороны властей удастся выйти на данный уровень.

Ранее российский президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что непреодолимых проблем с курсом рубля нет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что в настоящий момент дедолларизация является реальностью, так как доллар стал проблемной валютой.