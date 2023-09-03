Сенатор Цеков: мир идёт к дедолларизации очень быстро

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что дедолларизация является реальностью.

По мнению сенатора, мир идёт к дедолларизации очень быстро.

«В ближайшие десяток-два десятка лет освободимся. А два десятка и даже три десятка лет для таких вопросов — не такой длинный срок. А процесс идёт очень активно, желание освободиться от доллара становится преобладающим в мире», — считает Цеков.

Он также отметил, что многие страны задумываются над тем, как освободиться от доллара.

Собеседник RT уверен, что антироссийские меры, применённые США и странами ЕС, «однозначно подталкивают к дедолларизации».

«Они рубят сук, на котором сидят, но особо не задумываются над этим. А кроме того, все эти аналитические центры, которые готовят различные справки правительству и США, и Англии, они просто подгоняют их под настроение в американском обществе. Более того, они стремятся доказать, что дедолларизация в принципе невозможна. Однако это возможно и это произойдёт», — заключил Цеков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в настоящий момент дедолларизация является реальностью, так как доллар стал проблемной валютой.

Кроме того, подчеркнула Захарова, доллар сейчас используется в качестве инструмента гегемонии и нового типа колониализма.