Сенатор Цеков: мир идёт к дедолларизации очень быстро
- РИА Новости
По мнению сенатора, мир идёт к дедолларизации очень быстро.
«В ближайшие десяток-два десятка лет освободимся. А два десятка и даже три десятка лет для таких вопросов — не такой длинный срок. А процесс идёт очень активно, желание освободиться от доллара становится преобладающим в мире», — считает Цеков.
Он также отметил, что многие страны задумываются над тем, как освободиться от доллара.
Собеседник RT уверен, что антироссийские меры, применённые США и странами ЕС, «однозначно подталкивают к дедолларизации».
«Они рубят сук, на котором сидят, но особо не задумываются над этим. А кроме того, все эти аналитические центры, которые готовят различные справки правительству и США, и Англии, они просто подгоняют их под настроение в американском обществе. Более того, они стремятся доказать, что дедолларизация в принципе невозможна. Однако это возможно и это произойдёт», — заключил Цеков.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в настоящий момент дедолларизация является реальностью, так как доллар стал проблемной валютой.
Кроме того, подчеркнула Захарова, доллар сейчас используется в качестве инструмента гегемонии и нового типа колониализма.