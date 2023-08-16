Минфин России предложил установить ставку экспортной пошлины на уровне 8%
- РИА Новости
Министерство подчеркнуло, что для сохранения запланированных поступлений в федеральный бюджет необходимо произвести «донастройку» действующего механизма таможенно-тарифного регулирования вывоза минеральных удобрений.
«Указанная «донастройка» предусматривает установление с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2024 года пониженной единой адвалорной ставки вывозной таможенной пошлины 8% в отношении минеральных удобрений, классифицируемых кодами 3102, 3103, 3104, 3105 ТН ВЭД ЕАЭС», — отмечается в пояснительной записке.
Ранее Министерство финансов России объявило о повышении экспортной пошлины на нефть в стране.