Минфин России предложил установить ставку экспортной пошлины на уровне 8%

Минфин России предложил установить с 1 сентября текущего года до 31 декабря 2024 года единую ставку экспортной пошлины на уровне 8%.

Министерство подчеркнуло, что для сохранения запланированных поступлений ‎в федеральный бюджет необходимо произвести «донастройку» действующего механизма таможенно-тарифного регулирования вывоза минеральных удобрений.

«Указанная «донастройка» предусматривает установление с 1 сентября ‎2023 года по 31 декабря 2024 года пониженной единой адвалорной ставки вывозной таможенной пошлины 8% в отношении минеральных удобрений, классифицируемых кодами 3102, 3103, 3104, 3105 ТН ВЭД ЕАЭС», — отмечается в пояснительной записке.

Ранее Министерство финансов России объявило о повышении экспортной пошлины на нефть в стране.