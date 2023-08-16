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Минфин России предложил установить ставку экспортной пошлины на уровне 8%

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Минфин России предложил установить с 1 сентября текущего года до 31 декабря 2024 года единую ставку экспортной пошлины на уровне 8%.
Минфин России предложил установить ставку экспортной пошлины на уровне 8%
  • РИА Новости

Министерство подчеркнуло, что для сохранения запланированных поступлений ‎в федеральный бюджет необходимо произвести «донастройку» действующего механизма таможенно-тарифного регулирования вывоза минеральных удобрений.

«Указанная «донастройка» предусматривает установление с 1 сентября ‎2023 года по 31 декабря 2024 года пониженной единой адвалорной ставки вывозной таможенной пошлины 8% в отношении минеральных удобрений, классифицируемых кодами 3102, 3103, 3104, 3105 ТН ВЭД ЕАЭС», — отмечается в пояснительной записке.

Ранее Министерство финансов России объявило о повышении экспортной пошлины на нефть в стране.

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