Минфин объявил о повышении экспортной пошлины на нефть в России

Министерство финансов России объявило о повышении экспортной пошлины на нефть в стране.

«Согласно расчётам Минфина России экспортная пошлина на нефть в России с 1 сентября 2023 года повысится на $4,5 и составит $21,4 за тонну», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет $16,9.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что дополнительные доходы в нефтегазовой отрасти составят около 800 млрд рублей до конца текущего года.