Орешкин: дополнительные нефтегазовые доходы до конца года составят около 800 млрд рублей
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Об этом он написал в колонке для ТАСС.
«Объём дополнительных (сверх базового уровня) нефтегазовых доходов до конца года составит около 800 млрд рублей», — отметил Орешкин.
Также помощник президента уточнил, что это позволит существенно снизить использование средств Фонда национального благосостояния России для финансирования дефицита бюджета.
Ранее Орешкин заявил об ускоренной трансформации российской экономики.
Также лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил, что Россия выиграла нефтяной джекпот, несмотря на потолок цен от G7.