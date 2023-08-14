Узнать больше

Орешкин заявил об ускоренной трансформации российской экономики

Короткая ссылка
Помощник президента России Максим Орешкин заявил об ускоренной трансформации российской экономики.
Орешкин заявил об ускоренной трансформации российской экономики
  • РИА Новости

Об этом он написал в колонке для ТАСС.

«Экономика успешно меняет свою структуру быстрее, чем кто-либо прогнозировал. Экономика выросла в II квартале на 4,9% к прошлому году, более того наблюдается рост к II кварталу 2021 года», — сказал он.

Также Орешкин подчёркивает, что ненефтегазовый ВВП России демонстрирует ещё более быструю динамику.

Он добавил, что быстрая фаза восстановления экономики завершена, далее рост замедлится до более устойчивого диапазона в 2—2,5% в год.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рост ВВП России в этом году может перекрыть прошлогоднее снижение.

21 июля ЦБ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году до 1,5—2,5%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить