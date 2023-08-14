Помощник президента России Максим Орешкин заявил об ускоренной трансформации российской экономики.

Об этом он написал в колонке для ТАСС.

«Экономика успешно меняет свою структуру быстрее, чем кто-либо прогнозировал. Экономика выросла в II квартале на 4,9% к прошлому году, более того наблюдается рост к II кварталу 2021 года», — сказал он.

Также Орешкин подчёркивает, что ненефтегазовый ВВП России демонстрирует ещё более быструю динамику.

Он добавил, что быстрая фаза восстановления экономики завершена, далее рост замедлится до более устойчивого диапазона в 2—2,5% в год.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рост ВВП России в этом году может перекрыть прошлогоднее снижение.

21 июля ЦБ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году до 1,5—2,5%.