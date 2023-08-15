Bloomberg: Россия может вернуть частичный контроль за движением капитала
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Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что предложение сделать обязательной продажу экспортной выручки обсуждалось на совещании между правительством и экспортёрами до того, как ЦБ анонсировал внеплановое заседание по ключевой ставке.
При этом в материале сказано, что окончательное решение не принято и данная инициатива будет обсуждаться.
Ранее сообщалось, что российские банки увеличат ставки по вкладам вслед за внеплановым решением Центробанка по ключевой ставке.
Банк России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых.
В ЦБ России также заявили, что в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки.