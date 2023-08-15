Bloomberg: Россия может вернуть частичный контроль за движением капитала

Россия имеет возможность частично восстановить контроль за движением капитала, для того чтобы остановить падение рубля.

Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что предложение сделать обязательной продажу экспортной выручки обсуждалось на совещании между правительством и экспортёрами до того, как ЦБ анонсировал внеплановое заседание по ключевой ставке.

При этом в материале сказано, что окончательное решение не принято и данная инициатива будет обсуждаться.

Ранее сообщалось, что российские банки увеличат ставки по вкладам вслед за внеплановым решением Центробанка по ключевой ставке.

Банк России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых.

В ЦБ России также заявили, что в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки.