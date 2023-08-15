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Bloomberg: Россия может вернуть частичный контроль за движением капитала

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Россия имеет возможность частично восстановить контроль за движением капитала, для того чтобы остановить падение рубля.
Bloomberg: Россия может вернуть частичный контроль за движением капитала
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что предложение сделать обязательной продажу экспортной выручки обсуждалось на совещании между правительством и экспортёрами до того, как ЦБ анонсировал внеплановое заседание по ключевой ставке.

При этом в материале сказано, что окончательное решение не принято и данная инициатива будет обсуждаться.

Ранее сообщалось, что российские банки увеличат ставки по вкладам вслед за внеплановым решением Центробанка по ключевой ставке.

Банк России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых.

В ЦБ России также заявили, что в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки.

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