Российские банки повысят ставки по вкладам после внепланового решения ЦБ
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«Российские банки увеличат ставки по вкладам вслед за сегодняшним внеплановым решением ЦБ России по ключевой ставке», — передаёт сообщение ТАСС.
В материале отмечается, что ряд кредитных организаций уже анонсировали улучшение доходности по сберегательным продуктам.
Ранее Банк России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых.
В ЦБ России также заявили, что в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки.