Российские банки повысят ставки по вкладам после внепланового решения ЦБ

Российские банки увеличат ставки по вкладам вслед за внеплановым решением Центробанка по ключевой ставке.

«Российские банки увеличат ставки по вкладам вслед за сегодняшним внеплановым решением ЦБ России по ключевой ставке», — передаёт сообщение ТАСС.

В материале отмечается, что ряд кредитных организаций уже анонсировали улучшение доходности по сберегательным продуктам.

Ранее Банк России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых.

В ЦБ России также заявили, что в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки.