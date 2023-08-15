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В ЦБ допустили повышение ключевой ставки

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В ЦБ России заявили, что в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки.
В ЦБ допустили повышение ключевой ставки
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Как отметила пресс-служба регулятора, в случае усиления проинфляционных рисков «возможно дополнительное повышение ключевой ставки».

Ранее Банк России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых.

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