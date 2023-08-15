В ЦБ допустили повышение ключевой ставки

В ЦБ России заявили, что в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки.

globallookpress.com

© Vladimir Baranov

Как отметила пресс-служба регулятора, в случае усиления проинфляционных рисков «возможно дополнительное повышение ключевой ставки». Ранее Банк России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых.