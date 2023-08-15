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Специалист Колташов посоветовал не спешить с обменом небольших сумм долларов или евро

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Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов прокомментировал ситуацию на валютном рынке.
Специалист Колташов посоветовал не спешить с обменом небольших сумм долларов или евро
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» эксперт отметил, что если у вас осталось несколько сотен евро от предыдущей поездки за границу, то менять их на рубли не стоит, поскольку можно потерять на комиссии.

«С небольшими суммами метаться нет смысла, они вам пригодятся в какой-нибудь другой поездке», — считает Колташов.

По его словам, если речь идёт о большем количестве валюты, то каждый должен брать финансовую ответственность на себя.

«Курс угадать сложно, каждый должен осознавать эти риски», — добавил эксперт.

Ранее Банк России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых.

В Центробанке заявили, что финансовый регулятор продолжает ожидать возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов в беседе с RT рассказал о влиянии повышения ставки ЦБ до 12% на курс валют.

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