Специалист Колташов посоветовал не спешить с обменом небольших сумм долларов или евро

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

В беседе с радио «Комсомольская правда» эксперт отметил, что если у вас осталось несколько сотен евро от предыдущей поездки за границу, то менять их на рубли не стоит, поскольку можно потерять на комиссии.

«С небольшими суммами метаться нет смысла, они вам пригодятся в какой-нибудь другой поездке», — считает Колташов.

По его словам, если речь идёт о большем количестве валюты, то каждый должен брать финансовую ответственность на себя.

«Курс угадать сложно, каждый должен осознавать эти риски», — добавил эксперт.

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