Эксперт Кулаков: ждать существенных потрясений на рынке недвижимости нет оснований

Кирилл Кулаков, президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков», профессор НИУ МГСУ, рассказал в беседе с RT, что ждать существенных потрясений на рынке недвижимости нет оснований.

Он отметил, что ослабление рубля уже сказалось на рынке недвижимости — цены на вторичном рынке выросли в июле на 1%.

При этом, как добавил специалист, такой скачок цен объясним — продавцы по-прежнему фиксируют для себя цену недвижимости в долларах и коррелируют цену квартиры в соответствии с курсом валюты.

«Впрочем, первичный рынок в этот же период показал свою устойчивость. В том же июле зафиксированы рекордные за последнее время объёмы ипотечного кредитования со средним чеком 3 млн 300 тыс. рублей. В определённой степени это объяснимо ажиотажным спросом на фоне повышения ключевой ставки», — рассказал Кулаков.

В таком случае вместо осеннего оживления можно ожидать спад покупательской активности, добавил он.

«Резкое повышение ключевой ставки окажет своё влияние, если зафиксируется на этом уровне на продолжительный срок, скажем, на 5—6 месяцев. Но если экспортные доходы страны вырастут — а надежду на это даёт рост стоимости нефти, — то данная мера может быть краткосрочной. И тогда на рынке недвижимости это существенно не скажется, поскольку девелоперы работают с долгосрочными кредитами», — объяснил он.

Впрочем, такие резкие изменения имеют в первую очередь психологическое значение: в период высокой волатильности бизнес перестраховывается, что ведёт к удорожанию строительных материалов, транспортных расходов, услуг, добавил специалист.

«В целом же надо отметить, что строительная отрасль и рынок жилья адаптировались к новым условиям, резкого падения доходов также не фиксируется. Поэтому ждать существенных потрясений на рынке недвижимости нет оснований», — заключил Кулаков.

Ранее сообщалось, что Банк России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых.

По словам частного инвестора, основателя Школы практического инвестирования Фёдора Сидорова, эта мера необходима для возвращения инфляции к ожидаемому параметру — 4% в 2024 году.