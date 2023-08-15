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Инвестор Сидоров объяснил повышение ставки ЦБ до 12%

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Анастасия Белоусова
Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров прокомментировал повышение ключевой ставки Центробанком с 8,5 до 12% годовых.
Инвестор Сидоров объяснил повышение ставки ЦБ до 12%
  • РИА Новости

«Такой резкий скачок ключевой ставки ЦБ можно объяснить тем фактом, что внутренний спрос превысил возможности расширения производства в стране. А потому рубль получил дополнительное давление через увеличение импорта — а с учётом аномально высоких доллара и евро, всё вместе это усилило ослабление рубля, и, как следствие, начала разгоняться инфляция», — считает инвестор.

По его мнению, регулятор решил не ждать очередного заседания, а отреагировать оперативно.

«Эта мера необходима для возвращения инфляции к ожидаемому параметру — 4% в 2024 году. Впрочем, это повышение ключевой ставки, несмотря на свою заметность, всё же держится в рамках прогнозов», — заметил он.

Сидоров подчеркнул, что такие решительные действия регулятора позволят сдержать ослабление рубля и «со временем нормализовать ситуацию».

Ранее Банк России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых.

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