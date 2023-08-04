Новак: сейчас Россия добывает 9,5 млн баррелей нефти в сутки

На данный момент в России добывается 9,5 млн баррелей нефти в сутки, страна выполняет обязательства в рамках ОПЕК+, заявил российский вице-премьер Александр Новак.

По его словам, Россия полностью привержена договорённостям в рамках ОПЕК+.

«Общий объём добычи держится на уровне 9,5 млн б/с. Это означает минус 500 тыс. (б/с) добровольных сокращений», — цитирует ТАСС Новака.

Ранее ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с RT дала прогноз цены на нефть.

Также генеральный секретарь организации Хайсам аль-Гайс заявил, что Россия является важным союзником ОПЕК в стабилизации цен на нефть.