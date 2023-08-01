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Тамбовская область намерена увеличить экспорт сельхозпродукции в страны Африки

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Министр сельского хозяйства Тамбовской области Алёна Сытова в ходе визита на экономический и гуманитарный форум Россия — Африка в Санкт-Петербурге рассказала, что регион намерен увеличить объём поставок продукции АПК в страны Африки.
Тамбовская область намерена увеличить экспорт сельхозпродукции в страны Африки
  • Gettyimages.ru
  • © taikrixel

Предприятия агропромышленного комплекса региона сотрудничают с рядом стран Центральной, Западной и Восточной Африки, сообщила она в интервью сайту kp.ru.

Министр со ссылкой на данные «Агроэкспорта» отметила, что объём экспорта продукции АПК региона в фактических ценах за период 2021—2022 гг. составил $664 млн. Из них доля экспорта в Африку пока не велика — $27 млн.

В настоящее время решаются вопросы расширения поставок сельхозпродукции в страны Африки.

«Например, в Марокко поставки сахара в первом полугодии 2023 года увеличились в десять раз по сравнению с аналогичным периодам предыдущего года. Очень большой объём мяса и мясной продукции мы поставляем в Анголу», — уточнила Сытова.

Она отметила Египет, Марокко, Тунис в качестве перспективных регионов для сотрудничества.

Ранее стали известны итоги саммита и экономического и гуманитарного форума Россия — Африка, которые прошли 27—28 июля в Санкт-Петербурге.

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