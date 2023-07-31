Аналитик Деев: удешевление продукции из какао-бобов возможно в 2024 году

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев прокомментировал в беседе с RT данные, согласно которым оптовые цены на какао-бобы возросли до рекордного за последние 12 лет уровня.

«Крупнейшие поставщики какао-бобов на мировой рынок — Кот-д’Ивуар и Гана из Западной Африки, и оба испытывают трудности с выращиванием продукции. Там сейчас идут проливные дожди, которые уничтожают плантации. Ситуация такова, что эти страны могут потерять пятую часть всех урожаев, что, конечно же, скажется на ценах», — объяснил аналитик.

Он добавил, что Lindt & Sprungli AG и Hershey Co. — ключевые производители шоколада — уже подняли цены и предупредили, что те могут расти и дальше.

«И поскольку кризис в отрасли назрел нешуточный, едва ли в ближайшее время какао-бобы будут дешеветь. Текущий уровень цен сохранится как минимум до следующего сезона — то есть удешевление продукции мы увидим хорошо если в 2024 году», — заявил эксперт.

Ранее, как сообщало агентство ТАСС со ссылкой на Bloomberg, оптовые цены на какао-бобы возросли до рекордного за последние 12 лет уровня, производители шоколада не исключают дальнейшего повышения цен.

Отмечается, что стоимость фьючерсов на какао на Нью-Йоркской бирже 27 июля составила $3500 за тонну. В последний раз цена на уровне около $3700 за тонну фиксировалась в 2011 году.