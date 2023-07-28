Узнать больше

Депутат Аксаков: перевод средств между своими счетами должен быть максимально удобным

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с RT объяснил важность закона о бесплатном переводе между своими счетами до 30 млн рублей в месяц.
Депутат Аксаков: перевод средств между своими счетами должен быть максимально удобным
  • Gettyimages.ru
  • © Vershinin

Депутат напомнил, что граждане, которые переводят средства со своего счёта из одного банка на счёт в другом банке, платят комиссию кредитным организациям.

«Сейчас необходимо дать возможность людям делать это максимально удобно и дёшево, а лучше бесплатно», — сказал Аксаков.

Он отметил, что сервисы по электронному обслуживанию граждан «давно окупились» и приносят огромные доходы кредитным организациям.

Поэтому было принято решение сделать бесплатным перевод между своими счетами до 30 млн рублей в месяц, и банки к этому предложению отнеслись с пониманием, пояснил Аксаков.

«Банкиры его тоже поддержали, считая, что они должны больше зарабатывать на других сервисах и предоставлять максимальные удобства гражданам в переводе средств», — добавил парламентарий.

По его словам, сумма в 30 млн рублей была выбрана для «освобождения граждан от больших комиссий».

«Бывают ситуации, когда граждане продают квартиры или участки, что-то дорогостоящее, и хотят перевести деньги из одного банка в другой. Таким образом, мы их освобождаем от довольно больших комиссий, которые приходится сейчас платить», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что сенаторы Совета Федерации одобрили законопроект о бесплатном переводе между своими счетами до 30 млн рублей в месяц.

Согласно законопроекту, финансовые учреждения не смогут взимать комиссии за рублёвые переводы физлиц между своими счетами в разных банках, в совокупности не превышающие 30 млн рублей в месяц. При этом есть ряд исключений: в частности, комиссии сохранятся при переводах по номеру карты, а также при переводах, совершаемых лично в отделении банка. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить