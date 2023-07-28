Депутат Аксаков: перевод средств между своими счетами должен быть максимально удобным
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Депутат напомнил, что граждане, которые переводят средства со своего счёта из одного банка на счёт в другом банке, платят комиссию кредитным организациям.
«Сейчас необходимо дать возможность людям делать это максимально удобно и дёшево, а лучше бесплатно», — сказал Аксаков.
Он отметил, что сервисы по электронному обслуживанию граждан «давно окупились» и приносят огромные доходы кредитным организациям.
Поэтому было принято решение сделать бесплатным перевод между своими счетами до 30 млн рублей в месяц, и банки к этому предложению отнеслись с пониманием, пояснил Аксаков.
«Банкиры его тоже поддержали, считая, что они должны больше зарабатывать на других сервисах и предоставлять максимальные удобства гражданам в переводе средств», — добавил парламентарий.
По его словам, сумма в 30 млн рублей была выбрана для «освобождения граждан от больших комиссий».
«Бывают ситуации, когда граждане продают квартиры или участки, что-то дорогостоящее, и хотят перевести деньги из одного банка в другой. Таким образом, мы их освобождаем от довольно больших комиссий, которые приходится сейчас платить», — заключил собеседник RT.
Ранее стало известно, что сенаторы Совета Федерации одобрили законопроект о бесплатном переводе между своими счетами до 30 млн рублей в месяц.
Согласно законопроекту, финансовые учреждения не смогут взимать комиссии за рублёвые переводы физлиц между своими счетами в разных банках, в совокупности не превышающие 30 млн рублей в месяц. При этом есть ряд исключений: в частности, комиссии сохранятся при переводах по номеру карты, а также при переводах, совершаемых лично в отделении банка.