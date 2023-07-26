Госдума одобрила закон о бесплатном переводе между своими счетами до 30 млн рублей в месяц
- Gettyimages.ru
- © agrobacter
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что, согласно данному документу, финансовые учреждения не смогут взимать комиссии за рублёвые переводы физлиц между своими счетами в разных банках, в совокупности не превышающие 30 млн рублей в месяц.
Вместе с этим есть и исключения. Так, например, комиссии останутся при переводах по номеру карты, а также при переводах, совершаемых лично в отделении банка. По задумке авторов инициативы, данные исключения будут стимулировать переход на онлайн-переводы.
Ранее депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправки к законопроекту о банковских переводах между личными счетами в разных кредитных организациях без комиссий до 30 млн рублей в месяц.