Госдума одобрила закон о бесплатном переводе между своими счетами до 30 млн рублей в месяц

Депутаты Государственной думы приняли законопроект, который позволяет гражданам без комиссий переводить между своими счетами денежные средства в разных банках до 30 млн рублей в месяц.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что, согласно данному документу, финансовые учреждения не смогут взимать комиссии за рублёвые переводы физлиц между своими счетами в разных банках, в совокупности не превышающие 30 млн рублей в месяц.

Вместе с этим есть и исключения. Так, например, комиссии останутся при переводах по номеру карты, а также при переводах, совершаемых лично в отделении банка. По задумке авторов инициативы, данные исключения будут стимулировать переход на онлайн-переводы.

Ранее депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправки к законопроекту о банковских переводах между личными счетами в разных кредитных организациях без комиссий до 30 млн рублей в месяц.