Госдума приняла поправки к закону о банковских переводах между своими счетами без комиссий

Госдума приняла во втором чтении поправки к законопроекту о банковских переводах между личными счетами в разных кредитных организациях без комиссий до 30 млн рублей в месяц.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что поправки нацелены на защиту прав граждан.

«Открывая в банке счёт или вклад, гражданин и так оплачивает банковские услуги. Важно, чтобы он имел возможность без каких-либо финансовых препятствий забрать или перевести эти деньги», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в ЦБ России рассматривали возможность открытия счетов в цифровых рублях для юрлиц.

Также сообщалось, что «Тинькофф» введёт комиссию за пополнение карт МИР через банкоматы сторонних банков.