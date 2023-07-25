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Госдума приняла поправки к закону о банковских переводах между своими счетами без комиссий

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Госдума приняла во втором чтении поправки к законопроекту о банковских переводах между личными счетами в разных кредитных организациях без комиссий до 30 млн рублей в месяц.
Госдума приняла поправки к закону о банковских переводах между своими счетами без комиссий
  • Gettyimages.ru
  • © David Gyung

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что поправки нацелены на защиту прав граждан.

«Открывая в банке счёт или вклад, гражданин и так оплачивает банковские услуги. Важно, чтобы он имел возможность без каких-либо финансовых препятствий забрать или перевести эти деньги», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в ЦБ России рассматривали возможность открытия счетов в цифровых рублях для юрлиц.

Также сообщалось, что «Тинькофф» введёт комиссию за пополнение карт МИР через банкоматы сторонних банков.

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