Госдума приняла поправки к закону о банковских переводах между своими счетами без комиссий
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что поправки нацелены на защиту прав граждан.
«Открывая в банке счёт или вклад, гражданин и так оплачивает банковские услуги. Важно, чтобы он имел возможность без каких-либо финансовых препятствий забрать или перевести эти деньги», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в ЦБ России рассматривали возможность открытия счетов в цифровых рублях для юрлиц.
Также сообщалось, что «Тинькофф» введёт комиссию за пополнение карт МИР через банкоматы сторонних банков.