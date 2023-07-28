Совфед одобрил закон о бесплатном переводе между своими счетами до 30 млн рублей в месяц

Сенаторы Совета Федерации одобрили законопроект о бесплатном переводе между своими счетами до 30 млн рублей в месяц.

Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно законопроекту, финансовые учреждения не смогут взимать комиссии за рублёвые переводы физлиц между своими счетами в разных банках, в совокупности не превышающие 30 млн рублей в месяц. При этом есть ряд исключений: в частности, комиссии сохранятся при переводах по номеру карты, а также при переводах, совершаемых лично в отделении банка.

Ранее в Госдуме приняли законопроект, который позволяет гражданам без комиссий переводить между своими счетами денежные средства в разных банках до 30 млн рублей в месяц.