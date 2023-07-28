Узнать больше

Совфед одобрил закон о бесплатном переводе между своими счетами до 30 млн рублей в месяц

Короткая ссылка
Сенаторы Совета Федерации одобрили законопроект о бесплатном переводе между своими счетами до 30 млн рублей в месяц.
Совфед одобрил закон о бесплатном переводе между своими счетами до 30 млн рублей в месяц
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно законопроекту, финансовые учреждения не смогут взимать комиссии за рублёвые переводы физлиц между своими счетами в разных банках, в совокупности не превышающие 30 млн рублей в месяц. При этом есть ряд исключений: в частности, комиссии сохранятся при переводах по номеру карты, а также при переводах, совершаемых лично в отделении банка. 

Ранее в Госдуме приняли законопроект, который позволяет гражданам без комиссий переводить между своими счетами денежные средства в разных банках до 30 млн рублей в месяц.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить