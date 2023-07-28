Абрамченко: проект указа об оплате в рублях экспорта агропродукции скоро поступит Путину

Российский вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что проект указа о расчётах в рублях при экспорте сельхозпродукции обсуждается в правительстве и в ближайшее время будет направлен президенту России Владимиру Путину.

«Соответствующий проект указа президента... уже обсуждается в правительстве и будет направлен на рассмотрение главы государства в ближайшее время», — цитирует его РИА Новости.

Абрамченко уточнил, что документ уже рассмотрен и поддержан государственно-правовым управлением.

«Фактически это инструмент защиты российских экспортёров и наших дружественных стран от бездумного санкционного давления, которое навязывается западными странами», — подчеркнул он.

Вице-премьер добавил, что в настоящий момент интерес к расчётам в национальных валютах наблюдается у стран Персидского залива и африканских государств.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о важности перехода на нацвалюты в отношениях с африканскими странами.