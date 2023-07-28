Узнать больше

Абрамченко: проект указа об оплате в рублях экспорта агропродукции скоро поступит Путину

Короткая ссылка
Российский вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что проект указа о расчётах в рублях при экспорте сельхозпродукции обсуждается в правительстве и в ближайшее время будет направлен президенту России Владимиру Путину.
Абрамченко: проект указа об оплате в рублях экспорта агропродукции скоро поступит Путину
  • Gettyimages.ru
  • © Aleksander Murzyak/Anadolu Agency

«Соответствующий проект указа президента... уже обсуждается в правительстве и будет направлен на рассмотрение главы государства в ближайшее время», — цитирует его РИА Новости.

Абрамченко уточнил, что документ уже рассмотрен и поддержан государственно-правовым управлением.

«Фактически это инструмент защиты российских экспортёров и наших дружественных стран от бездумного санкционного давления, которое навязывается западными странами», — подчеркнул он.

Вице-премьер добавил, что в настоящий момент интерес к расчётам в национальных валютах наблюдается у стран Персидского залива и африканских государств.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о важности перехода на нацвалюты в отношениях с африканскими странами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить