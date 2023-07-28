Абрамченко: проект указа об оплате в рублях экспорта агропродукции скоро поступит Путину
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«Соответствующий проект указа президента... уже обсуждается в правительстве и будет направлен на рассмотрение главы государства в ближайшее время», — цитирует его РИА Новости.
Абрамченко уточнил, что документ уже рассмотрен и поддержан государственно-правовым управлением.
«Фактически это инструмент защиты российских экспортёров и наших дружественных стран от бездумного санкционного давления, которое навязывается западными странами», — подчеркнул он.
Вице-премьер добавил, что в настоящий момент интерес к расчётам в национальных валютах наблюдается у стран Персидского залива и африканских государств.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил о важности перехода на нацвалюты в отношениях с африканскими странами.