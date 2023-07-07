Китай запретил ввоз продуктов из части Японии из-за сброса воды с АЭС «Фукусима» в море

В Китае решили запретить импорт продуктов из десяти японских префектур из-за решения властей Японии сбросить в море заражённую воду с АЭС «Фукусима-1».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Главного таможенного управления КНР в соцсетях.

«С целью предотвращения ввоза в Китай заражённых радиацией японских продуктов питания и обеспечения безопасности импортируемого продовольствия для китайских потребителей китайская таможня вводит запрет на ввоз продуктов питания из десяти префектур Японии, включая Фукусиму», — отмечается в заявлении.

Вместе с этим таможня усилит проверку поставок и сопроводительной документации из других районов Японии, сделав особый акцент на продукты водного промысла. Также указывается, что усиленная проверка будет вестись по факту возможного содержания радиоактивных веществ в поставляемой продукции.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси признал, что сброс воды с «Фукусимы-1» будет иметь незначительные последствия для окружающей среды и людей.