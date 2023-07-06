В Японии напомнили Китаю и Южной Корее о сбросе воды с тритием с АЭС

Генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно ответил Китаю и Южной Корее на критику планов по сбросу воды с аварийной АЭС «Фукусима-1».

«И Китай, и Южная Корея сбрасывают со своих станций воду с содержанием трития в качестве жидких отходов. Более того, уровень выбросов с АЭС «Фукусима-1» сейчас намного ниже, чем на многих ядерных объектах за рубежом», — цитирует его РИА Новости.

Японский политик отметил, что власти будут разъяснять ситуацию «в спокойной манере», чтобы разрушить все сомнения по предстоящему сбросу низкорадиоактивной воды в океан.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси признал, что сброс воды с «Фукусимы-1» будет иметь незначительные последствия для окружающей среды и людей.

Глава МАГАТЭ с 4 по 7 июля находится с визитом в Японии, где осматривает объекты аварийной АЭС «Фукусима-1».